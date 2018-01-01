1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве самодельной бомбы в Турине пострадали четыре человека, сообщают информагентства.

Взрыв прогремел в итальянском Турине 1 января. Самодельное взрывное устройство было спрятано в мусорном баке на окраине города. При взрыве пострадали четыре человека - двое итальянцев и двое выходцев из Марокко.

Взрывной волной были повреждены четыре припаркованных рядом автомобиля, а также стекла близлежащих домов.

В районе происшествия полицейские обнаружили еще 12 самодельных взрывных устройств. Сейчас полиция устанавливает личность изготовителя бомб.-0-