При взрыве у аэропорта Кабула погибли 23 человека

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве у аэропорта Кабула (Афганистан) погибли 23 человека, пострадали 107. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Афганистана.
Взрыв осуществил 22 июля террорист-смертник. Бомба сработала, когда аэропорт на бронированном автомобиле покидал первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум. Отмечается, что политик не пострадал.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3272 BYN
|2.329 BYN
|2.335 BYN
|USD
|1.9984 BYN
|1.989 BYN
|1.994 BYN
|RUB
|3.1481 BYN
|3.14 BYN
|3.15 BYN