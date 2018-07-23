При взрыве у аэропорта Кабула погибли 23 человека

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве у аэропорта Кабула (Афганистан) погибли 23 человека, пострадали 107. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Афганистана.

Взрыв осуществил 22 июля террорист-смертник. Бомба сработала, когда аэропорт на бронированном автомобиле покидал первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум. Отмечается, что политик не пострадал.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".-0-