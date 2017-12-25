При взрыве в Кабуле погибли пять человек

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами взрыва в Кабуле (Афганистан) стали не менее пяти человек, двое получили ранения, сообщают информагентства со ссылкой на МВД Афганистана.
Террорист-смертник привел взрывное устройство в действие на площади Абдул Хак у входа в здание Национального директората безопасности (афганской разведывательной службы). В числе жертв оказались женщины, которые находились в проезжавшей неподалеку машине.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".-0-
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