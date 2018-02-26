При взрыве в Лестере погибли четыре человека

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно последним данным полиции, при взрыве в английском городе Лестер погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

Мощный взрыв прогремел 25 февраля в небольшом продовольственном магазине Лестера. По данным СМИ, было полностью разрушено двухэтажное здание, где размещался магазин. Изначально сообщалось, что пострадали шесть человек.

Шесть человек пострадали при взрыве в Лестере Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы в Королевскую больницу Лестера. По информации медиков, состояние двух пострадавших оценивается как критическое.

Правоохранители Лестера проводит расследование совместно с пожарной службой. В полиции отмечают, что пока не выявлено признаков того, что произошедшее может быть квалифицировано как теракт.-0-