При взрыве в Лестере погибли четыре человека

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно последним данным полиции, при взрыве в английском городе Лестер погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.
Мощный взрыв прогремел 25 февраля в небольшом продовольственном магазине Лестера. По данным СМИ, было полностью разрушено двухэтажное здание, где размещался магазин. Изначально сообщалось, что пострадали шесть человек.
Правоохранители Лестера проводит расследование совместно с пожарной службой. В полиции отмечают, что пока не выявлено признаков того, что произошедшее может быть квалифицировано как теракт.-0-
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