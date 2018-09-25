При взрыве в медицинском центре в Армении погиб человек

25 сентября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. В ереванском медицинском центре "Сурб Григор Лусаворич" 25 сентября прогремел взрыв, один человек погиб, сообщает местная полиция.
"Сигнал был получен в 12.05. На место прибыли полицейские и представители следственных органов, которые пытаются выяснить причины взрыва и личность погибшего", - сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.-0-
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