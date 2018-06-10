При взрыве в промышленной зоне Египта пострадали 39 человек

Не менее 39 человек пострадали 9 июня вечером при взрыве и пожаре в промышленной зоне Бург эль-Араб в пригороде Александрии на севере Египта.
По сведениям службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города, взрыв произошел на предприятии по производству алюминия для холодильных установок в результате выброса газа. Пожар начался на трех смежных заводах, расположенных на одной территории.
На месте ЧП работают пожарные расчеты. Пострадавшие доставлены в больницы., им оказывают необходимую медицинскую помощь.
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