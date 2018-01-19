Причиной гибели людей при пожаре в автобусе в Казахстане стали термические ожоги

19 января, Актобе /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Причиной гибели людей при пожаре в автобусе в Актюбинской области Казахстана стали термические ожоги. Об этом сказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев.

"Мы всю ночь работали, проводили аутопсию тел с целью выяснения причины смерти. Паталогоанатомическое исследование показало, что люди погибли от термического ожога, а не от удушья. Мы свою работу завершили. Теперь правоохранительные органы должны продолжить работу", - сказал Асет Калиев.

Как сообщалось, 18 января в Иргизском районе Актюбинской области на трассе Самара - Шымкент загорелся автобус, который направлялся из Узбекистана в Россию на заработки. В результате пожара в салоне 52 человека - граждане Республики Узбекистан - погибли. В живых остались пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана. Пострадавшим была оказана медицинская и психологическая помощь, они получили небольшие ожоги лица и рук. Создана правительственная комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. МВД Казахстана назвало возгорание автобуса с людьми несчастным случаем.-0-

Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса не успели спастись из-за заблокированной двери Отмечается, что в момент ЧП автобус остановился, несколько человек успели выбежать из автобуса, остальные тоже бросились к выходу, но боковая дверь транспорта оказалась заблокированной.