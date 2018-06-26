Причиной крушения Ан-148 в Подмосковье стали действия экипажа

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной крушения Ан-148 в Подмосковье стали неверные действия экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.
СК и Межгосударственный авиационный комитет (МАК) восстановили посекундно полет самолета, разбившегося 11 февраля 2018 года, версия о неверных действиях экипажа подтверждается. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проинспектировал работу следствия на месте крушения.
"Глава ведомства заслушал доклад сотрудников Главного управления по расследованию особо важных дел СК о полученных в ходе следствия данных об обстоятельствах авиакатастрофы. Следователями во взаимодействии с МАК установлена посекундная история полета. Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение", - приводит слова Светланы Петренко информационное агентство.
По данным следствия, командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и разогнал самолет, переведя его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость.-0-
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