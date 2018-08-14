Причиной крушения вертолета Ми-8 под Красноярском могла стать ошибка экипажа

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной крушения вертолета Ми-8, который разбился 4 августа в Красноярском крае, могла стать ошибка экипажа одного из вертолетов, участвовавших в инциденте. Об этом рассказал западно-сибирский транспортный прокурор Денис Костенко, сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, рассматривается вина экипажа одного из вертолетов, но в данный момент проверяются все версии этого происшествия", - сообщил Костенко.

По его словам, сейчас проверяется законность использования посадочной площадки, организация воздушного движения со стороны авиадиспетчеров и соблюдение режима труда и отдыха со стороны экипажей.

Вертолет Ми-8 авиакомпании UTair, совершавший рейс Ванкор-Пурпе, 4 августа потерпел крушение в Туруханском районе на северо-западе Красноярского края, в 180 км севернее Игарки. По предварительной информации, он задел лопастями подвес грузового вертолета, вылетевшего ранее.

На борту находились 18 человек: три члена экипажа и 15 вахтовиков, работников "РН-Ванкор" и подрядных организаций. Все они погибли.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.-0-