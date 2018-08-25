Причиной отмены веганского фестиваля во Франции стали угрозы мясников

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти французского города Кале отменили фестиваль веганов, который планировали провести 8 сентября, сообщает редакция The Local.
Власти пошли на такие меры по причине агрессивных угроз любителей и производителей мясной продукции. Любители мяса запланировали совместную акцию протеста, а мэрия города Кале посчитала, что акция нарушит общественный порядок и спокойствие в городе. При этом потребители и производители мяса предупредили, что в случае, если фестиваль состоится, в городе может что-то случиться.
Веганство и вегетарианство приобретают все большую популярность во Франции, и это не нравится мясникам и фермерам.-0-
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