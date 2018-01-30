Причиной пожара на рынке в Бишкеке могло стать короткое замыкание

30 января, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. По предварительным данным, причиной пожар на Ошском рынке в Бишкеке стало короткое замыкание. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов.
По его словам, площадь возгорания предварительно составляет несколько тысяч квадратных метров. Пожар на рынке локализован.
Кубатбек Боронов также сообщил, что в результате ЧП серьезно никто не пострадал.
Сегодня в 09.48 по местному времени поступила информация о возгорании торговой точки на пересечении улиц Киевская и Бейшеналиева на мини-рынке "Сейтек", расположенного на территории Ошского рынка.-0-
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