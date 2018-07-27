Причиной пожаров в Греции стали поджоги

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной серьезных пожаров на востоке столичной области Аттика в Греции стали поджоги, сообщает Euronews со ссылкой на заявление властей Греции.

Первый заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас заявил, что виной столь катастрофических пожаров стали именно умышленные поджоги. Такой вывод он делает на основании снимков со спутника Европейского космического агентства. "Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что на некоторых изображениях, предоставленных ранее, есть явные признаки, что огонь был результатом преступной деятельности, в частности поджога", - сказал Никос Тоскас. Он обратил внимание, что многочисленные очаги пожаров появились в очень короткий промежуток времени. Никос Тоскас добавил также, что на склоне горы Пендели была обнаружена "определенная находка", которая значительно ускорила расследование.

Согласно последним данным, из-за пожаров в Греции погибли 85 человек. Больше всего людей погибло в населенном пункте Мати в 40 км к северо-востоку от Афин. Многие из погибших не смогли покинуть город и задохнулись от дыма в своих домах и автомобилях.

Как пишет Би-Би-Си, официальный представитель греческого правительства Антониос Цанакопулос в ответ на вопросы о произошедшей в Мати трагедии сказал, что эвакуировать жителей городка было невозможно, так как пожар был стремительным, он длился всего полтора часа. Огонь раздувал сильный ветер, скорость ветра в день пожара достигала 120 км в час.

С начала июля в стране стояла жаркая погода: столбик термометра поднимался до 38-40 градусов по Цельсию. В понедельник, 23 июля, вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов лесных пожаров: вблизи города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной части Аттики и в районе городка Каламос.

В Греции был объявлен трехдневный траур по погибшим. Нынешние лесные пожары в Греции - самые сильные с 2007 года.

В последние дни жара сменилась сильными дождями.-0-