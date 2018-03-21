Причиной стрельбы в школе Шадринска мог стать конфликт между учениками

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной стрельбы в школе №15 в российском Шадринске, где пострадали семеро детей, мог стать конфликт между учениками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"По предварительным данным, причиной инцидента мог стать конфликт между учащимися. Известно, что ученица седьмого класса во время урока произвела выстрелы по одноклассникам из пневматического пистолета в тот момент, когда в классе не было учителя. Преподаватель ушел в медицинский кабинет с другим учеником. Сейчас выясняется, как ученица пронесла пистолет", - отметили в пресс-службе.

Инцидент в школе Шадринска произошел сегодня утром. По данным регионального управления МВД, 13-летняя девочка из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу, выстрелила несколько раз, в результате пострадали семь учеников 7-го класса. Один из школьников был доставлен в больницу. По данным пресс-службы городской администрации Шадринска, ни один ребенок серьезно не пострадал, у семерых, по данным полиции, синяки и ссадины.

Известно, что девочка, открывшая стрельбу, воспитывалась бабушкой и мамой. "Отец с ней не проживает. Со слов мужчины, вчера он купил пневматический пистолет и дал пострелять дочери по банкам. Ребенок в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит", - уточнили в школе.

Департамент образования и науки Курганской области проверит, как была организована охрана в школе. В департаменте отметили, что вопросу охраны школ в регионе стали уделять пристальное внимание после инцидентов, которые произошли в начале года в образовательных учреждениях Пермского края и Бурятии.-0-