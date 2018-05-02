Примерно миллиард жителей Земли до сих пор не имеют доступа к электричеству

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около миллиарда человек, или 13% населения Земли, до сих пор не имеют доступа к электричеству, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ).

По данным ВБ, наиболее сложная ситуация наблюдается в африканских странах, расположенных к югу от Сахары, а также в Центральной и Южной Азии. При этом около 87% населения, не имеющего доступа к электричеству, живет в сельской местности.

В докладе отмечается, что с 2010 года темпы роста числа людей, получающих доступ к электроэнергии, заметно увеличились. "Если нынешняя тенденция сохранится, то в 2030 году, по нашим оценкам, без электричества будут жить 674 млн человек", - прогнозируют специалисты ВБ.

Вместе с тем десятки миллионов людей уже сегодня пользуются электричеством, полученным благодаря домашним системам на солнечной энергии или мини-энергосетям. Однако, отмечают в ВБ, они проживают только в тех странах, которые стали первопроходцами в этой области.-0-