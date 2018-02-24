Принята резолюция ООН по Сирии, огонь прекращают на 30 дней

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии. Временный мораторий продолжительностью 30 дней необходим для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых.
За временное прекращение огня высказались все 15 участников совещания. Предыдущая попытку предпринимали в минувшую пятницу, но из-за возражений России голосование перенесли на субботу.
Режим тишины не распространяется на операции против "Исламского государства", "Аль-Каиды" и "Фронта ан-Нусры".
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