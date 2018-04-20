Принц Чарльз станет главой Содружества после смерти Елизаветы II

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Чарльз избран будущим главой Содружества Наций, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было принято на саммите в Виндзорском замке. В мероприятии участвовали главы правительств стран Содружества, в которое помимо Великобритании входит еще 51 государство. Большинство из них - бывшие доминионы, колонии и протектораты Британской империи.

Предполагается, что 69-летний Принц Уэльский возглавит Содружество Наций после смерти королевы Елизаветы II, которая занимает этот пост с 1953 года.

Содружество - добровольное объединение суверенных государств, сформировавшееся в конце XIX века. В 1926 году на конференции премьер-министров Великобритании и британских владений была принята Декларация Бальфура, согласно которой члены Содружества имеют равный статус и являются независимыми в вопросах внутренней или внешней политики.-0-