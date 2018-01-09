Природные аномалии: в США замерзли аллигаторы, сотни летучих лисиц умерли от жары в Австралии

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США замерзли аллигаторы, сотни летучих лисиц умерли в воздухе во время жары в Австралии, сообщают информационные агентства.

На США обрушились небывалые морозы и снегопады, в некоторых регионах столбик термометра опустился до минус 30 градусов. Аллигаторы вмерзли в лед в национальном парке Северной Каролины, на поверхности воды на видео, которое сделал один из работников заповедника, можно заметить только их пасти. Отмечается, что рептилии не погибли, поскольку могут снижать температуру своего тела и впадать в спячку. Как только потеплеет, они оттают, а пока этого не произошло, посетителям разрешили трогать хищников.

Также в сети был опубликован ролик, на котором видно, как машины после ливней вмерзли в лед. Мощный зимний шторм в штате Массачусетс стал причиной того, что улицы сначала затопило, а затем вода замерзла.

Австралия же страдает из-за самого жаркого лета за последние годы. Как сообщают местные СМИ, сотни мертвых летучих лисиц падали с деревьев, гибнут редкие, охраняемые виды животных. По словам ученых, при таких высоких температурах мозг летучих лисиц буквально вскипает, они теряют контроль над собой и не могут ориентироваться в пространстве. По данным издания LiveScience, температура в австралийском штате Новый Южный Уэльс поднялась до 44,2 градуса. Жара оказалась слишком сильной для колонии животных, живущей рядом с вокзалом города Кэмпбелтаун. Погибли как минимум 204 особи, большая часть из которых - детеныши.-0-