Природные пожары бушуют в Португалии, 44 человека пострадали

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природные пожары бушуют на юге Португалии, пострадали как минимум 44 человека, сообщают информагентства.
В тушении пожаров принимают участие более 1,3 тыс. пожарных, вертолеты и наземная техника. Тем не менее сдержать стихию пока не удается. По последним данным, огнем выжжено около 4 тыс. га.
Ситуацию усложняет жаркая погода, которая установилась в регионе. Так, 4 августа в Лиссабоне был зафиксирован температурный рекорд - 44 градуса по Цельсию.-0-
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