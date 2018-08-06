Природные пожары бушуют в Португалии, 44 человека пострадали

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природные пожары бушуют на юге Португалии, пострадали как минимум 44 человека, сообщают информагентства.

В тушении пожаров принимают участие более 1,3 тыс. пожарных, вертолеты и наземная техника. Тем не менее сдержать стихию пока не удается. По последним данным, огнем выжжено около 4 тыс. га.

Ситуацию усложняет жаркая погода, которая установилась в регионе. Так, 4 августа в Лиссабоне был зафиксирован температурный рекорд - 44 градуса по Цельсию.-0-