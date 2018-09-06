Природный пожар бушует в американском штате Калифорния

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природный пожар, вспыхнувший в американском штате Калифорния 5 сентября, к настоящему моменту охватил территорию площадью свыше 2 тыс. га, сообщает американский журнал Newsweek.
Возгорание было зафиксировано неподалеку от города Реддинг. Вскоре огонь распространился дальше, достигнув национального парка Шаста-Тринити. Пламенем охвачены леса по обе стороны трассы I-5, соединяющей штаты Калифорния и Орегон, движение на автомагистрали прекращено.
В настоящее время тушением огня занимаются около 600 сотрудников пожарной службы, однако локализовать пожар пока не удается.
Согласно данным местных властей, возгорание произошло по вине человека. Точная причина возникновения пожара устанавливается.-0-
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