Природный пожар бушует в американском штате Калифорния

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природный пожар, вспыхнувший в американском штате Калифорния 5 сентября, к настоящему моменту охватил территорию площадью свыше 2 тыс. га, сообщает американский журнал Newsweek.

Возгорание было зафиксировано неподалеку от города Реддинг. Вскоре огонь распространился дальше, достигнув национального парка Шаста-Тринити. Пламенем охвачены леса по обе стороны трассы I-5, соединяющей штаты Калифорния и Орегон, движение на автомагистрали прекращено.

В настоящее время тушением огня занимаются около 600 сотрудников пожарной службы, однако локализовать пожар пока не удается.

Согласно данным местных властей, возгорание произошло по вине человека. Точная причина возникновения пожара устанавливается.-0-