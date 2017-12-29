Проект по строительству Марсианской деревни в Китае прошел экспертную оценку

29 декабря, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китайский проект по строительству Марсианской деревни - базы с имитацией условий Красной планеты - был одобрен экспертами.

Этот проект является частью подготовительной работы Китая к исследованию Марса.

Марсианская деревня будет построена в районе красных скал Цайдамской впадины на западе провинции Цинхай (Северо-Западный Китай). Данный район известен тем, что больше всех других мест на Земле похож своими пейзажами и климатическими условиями на Марс.

Площадь деревни составит 702 га, она будет состоять из туристического центра, марсианского сообщества, базы с имитацией условий Марса и другой инфраструктуры.

Общие инвестиции в проект оцениваются в 850 млн юаней (около $130 млн).-0-