Проект по строительству Марсианской деревни в Китае прошел экспертную оценку

29 декабря, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китайский проект по строительству Марсианской деревни - базы с имитацией условий Красной планеты - был одобрен экспертами.
Этот проект является частью подготовительной работы Китая к исследованию Марса.
Марсианская деревня будет построена в районе красных скал Цайдамской впадины на западе провинции Цинхай (Северо-Западный Китай). Данный район известен тем, что больше всех других мест на Земле похож своими пейзажами и климатическими условиями на Марс.
Площадь деревни составит 702 га, она будет состоять из туристического центра, марсианского сообщества, базы с имитацией условий Марса и другой инфраструктуры.
Общие инвестиции в проект оцениваются в 850 млн юаней (около $130 млн).-0-
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