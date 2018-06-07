Профессия блогера может стать в России официальной - Путин

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессия блогера может стать в РФ официальной, если в этом есть необходимость. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время "Прямой линии", сообщает ТАСС.
О том, может ли стать блогерство полноценной профессией в России в обозримом будущем, спросила российского лидера Наталья Краснова, у блога которой есть примерно 2 млн подписчиков.
"Вы сейчас сказали, что это должно стать профессией. Но мы же знаем, за счет чего живут блогеры - за счет рекламных денег. Поэтому, если вопрос в том, чтобы зафиксировать это в законодательстве, то, с точки зрения социального обеспечения на будущее, наверное, об этом можно поговорить", - ответил Владимир Путин.-0-
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