Профсоюзы 40 стран обсудят в Петербурге переход к возобновляемой энергетике

Конференция Международного профсоюза промышленников и энергетиков IndustriALL, темой которой стала защита интересов работников предприятий энергетической сферы, открылась 25 июля в Санкт-Петербурге.

В ней участвуют более 200 представителей профсоюзов добывающей, металлургической и энергетической отраслей из 40 стран.

"Конференция, в которой участвуют более 200 человек из разных стран, проходит в очень важное время для этого сектора промышленности, когда происходит переход в энергетике к возобновляемым источникам энергии, и многие страны ставят целью полностью отказаться от использования традиционных источников энергии", - отметил на пресс- конференции генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес.

Задача форума - обменяться опытом, вычленить лучшие практики и выйти с предложениями об устойчивой промышленной политике, чтобы у работников сохранялись возможности для переквалификации и получения новой работы.

У каждой из стран-участниц свой опыт, но вызовы, с которыми сталкиваются организации, одинаковы, поэтому необходимо выработать общий план для будущего.

Глобальный союз IndustriALL представляет интересы почти 50 млн работников, занятых в 14 отраслях экономики. В организации состоит 620 национальных отраслевых профсоюзов.