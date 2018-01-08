"Прогульщик" из берлинской тюрьмы добровольно вернулся в место заключения

Заключенный, отбывавший наказание в берлинской тюрьме "Тегель", взял самовольный отгул. Однако впоследствии он принял решение вернуться в место лишения свободы абсолютно добровольно, передают информационные агентства.

Мужчина стал далеко не первым арестантом, покинувшим стены тюрьмы за последнее время. Его осудили за убийство, но предоставили право покидать место заключения в течение рабочего дня. В первый же день, когда он отправился на работу без сопровождения, заключенный позвонил в администрацию и заявил, что возвращаться не намерен.

Подобные действия не расцениваются как побег в соответствии с немецким законодательством, поскольку к назначенному времени мужчина не пришел в тюрьму, но и не скрывался. Тем более, что в воскресенье в 14-00 он вернулся обратно на добровольной основе.