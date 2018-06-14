Производитель двигателей Rolls-Royce сократит 4,6 тыс. сотрудников

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская компания про производству двигателей Rolls-Royce Holdings планирует сократить 4,6 тыс. сотрудников к 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что принимаемая мера поможет компании экономить по 400 млн фунтов стерлингов (почти $540 млн) в год.
Глава Rolls-Royce Уоррен Ист заявил: "Эти изменения позволят нам обеспечить в средней и долгосрочной перспективе приток денежных средств, превышающий наши краткосрочные амбиции примерно на 1 млрд фунтов (примерно $1,3 млрд) к 2020 году".
На сегодня в Rolls-Royce трудятся 55 тыс. человек, 26 тыс. из них живут в Великобритании.-0-
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