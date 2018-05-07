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Проливные дожди стали причиной сильного наводнения в Анкаре

В мире 07.05.2018 | 07:14

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проливные дожди, не прекращавшиеся все прошедшие выходные, вызвали сильное наводнение в Анкаре, сообщают информагентства.

Движение транспорта в столице Турции затруднено, а в отдельных местах невозможно. В некоторых кварталах города потоки воды и грязи смывали не только легковые автомобили, но и грузовики. В результате наводнения были повреждены и утеряны около сотни машин.

По сообщениям властей Анкары, больше всего пострадал от стихии столичный район Мамак, где затоплены первые этажи зданий. Шесть человек получили ранения.

Наводнение в столице Турции стало самым мощным за последние 500 лет. По данным синоптиков, в ближайшие дни в районе Анкары вновь ожидаются сильные дожди.-0-

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Теги
наводнение, стихийное бедствие, травматизм, Турция
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