Проливные дожди стали причиной сильного наводнения в Анкаре

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проливные дожди, не прекращавшиеся все прошедшие выходные, вызвали сильное наводнение в Анкаре, сообщают информагентства.
Движение транспорта в столице Турции затруднено, а в отдельных местах невозможно. В некоторых кварталах города потоки воды и грязи смывали не только легковые автомобили, но и грузовики. В результате наводнения были повреждены и утеряны около сотни машин.
По сообщениям властей Анкары, больше всего пострадал от стихии столичный район Мамак, где затоплены первые этажи зданий. Шесть человек получили ранения.
Наводнение в столице Турции стало самым мощным за последние 500 лет. По данным синоптиков, в ближайшие дни в районе Анкары вновь ожидаются сильные дожди.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4213 BYN
|2.417 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.0234 BYN
|2.0195 BYN
|2.024 BYN
|RUB
|3.199 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN