Проливные дожди в Пакистане унесли жизни 14 человек

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате проливных дождей в Пакистане погибли 14 человек, еще 19 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана.
"Сильные ливни начались 3 июля и не прекращались на протяжении двух ней. Больше всех пострадала провинция Пенджаб, где погибли 12 человек, 17 получили ранения", - говорится в заявлении управления. Также указывается, что еще два человека погибли и два получили травмы в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Большинство смертей было вызвано обрушениями крыш, не выдержавших напор стихии, а также поражением электрическим током в результате обрыва линий электропередачи.
Согласно прогнозам синоптиков, уже сегодня, 5 июля, дожди могут значительно ослабеть, что позволит развернуть полномасштабную спасательную операцию в пострадавших от стихии районах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3235 BYN
|2.322 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9946 BYN
|1.988 BYN
|1.991 BYN
|RUB
|3.1524 BYN
|3.14 BYN
|3.15 BYN