Проливные дожди в Пакистане унесли жизни 14 человек

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате проливных дождей в Пакистане погибли 14 человек, еще 19 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана.

"Сильные ливни начались 3 июля и не прекращались на протяжении двух ней. Больше всех пострадала провинция Пенджаб, где погибли 12 человек, 17 получили ранения", - говорится в заявлении управления. Также указывается, что еще два человека погибли и два получили травмы в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Большинство смертей было вызвано обрушениями крыш, не выдержавших напор стихии, а также поражением электрическим током в результате обрыва линий электропередачи.

Согласно прогнозам синоптиков, уже сегодня, 5 июля, дожди могут значительно ослабеть, что позволит развернуть полномасштабную спасательную операцию в пострадавших от стихии районах.-0-