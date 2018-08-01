Пропавший в Нижнем Новгороде журналист "АиФ" Сергей Грачев найден мертвым

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники полиции опознали тело журналиста "АиФ" Сергея Грачева, который пропал в Нижнем Новгороде 21 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора интернет-службы "АиФ" Владимира Шушкина.
"Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший - именно наш коллега Сергей Грачев. Он опознан", - отметил Владимир Шушкин.
Следственное управление СК РФ по Нижегородской области 27 июля возбудило уголовное дело по факту исчезновения 38-летнего журналиста Сергея Грачева. На сайте "АиФ" сообщалось, что Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз корреспондента видели 21 июля, когда он выходил из здания местной гостиницы. 31 июля нижегородская поисково-спасательная группа "Рысь", которая занималась его поисками, сообщила, что Сергей Грачев обнаружен мертвым на одной из улиц Нижнего Новгорода.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.-0-
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