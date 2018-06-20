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Пропавшими без вести после крушения парома в Индонезии считаются 180 человек

В мире 20.06.2018 | 07:55
Один из выживших и члены его семьи. Фото Reuters
Один из выживших и члены его семьи. Фото Reuters

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пропавших без вести после крушения парома в Индонезии возросло до 180, сообщают информагентства.

Со ссылкой на национальное поисковое и спасательное агентство заявляется, что в результате инцидента погибли два человека, 18 удалось спасти.

Судно перевернулось на озере Тоба в провинции Северная Суматра вечером 18 июня. Сообщалось, что, по разным данным, на его борту могли быть от 80 до 130 человек. Причины инцидента не названы, предполагается, что паром мог перевозить людей без лицензии.-0-

В Индонезии при крушении судна пропали без вести 128 человекВ Индонезии при крушении судна пропали без вести 128 человек
Ранее сообщалось, что один человек погиб, десятки пропали без вести. "Многие сообщили, что их родственники пропали", - заявил представитель местных поисково-спасательных служб.

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авария на воде, Индонезия
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