Прорыв нефтепровода в Саратовской области вызвал пожары в селе

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорыв нефтепровода рядом с селом Красноармейское в Саратовской области России вызвал пожары в населенном пункте, прокачка нефти приостановлена, сообщают информагентства.

Загорелись четыре дома, в том числе три жилых. МЧС борется с огнем, люди эвакуированы. Глава региона Валерий Радаев выехал на место происшествия для контроля за ситуацией.

В "Транснефти" отметили, что сейчас они решают вопрос о размещении пострадавших.

Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк приостановлена, но на отгрузке черного золота на экспорт это не скажется. Ориентировочно вышло 900 куб.м нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Попадание нефти в протекающую рядом Волгу специалисты называют маловероятным из-за толстого слоя льда.-0-