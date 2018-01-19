Прорыв нефтепровода в Саратовской области вызвал пожары в селе

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорыв нефтепровода рядом с селом Красноармейское в Саратовской области России вызвал пожары в населенном пункте, прокачка нефти приостановлена, сообщают информагентства.
Загорелись четыре дома, в том числе три жилых. МЧС борется с огнем, люди эвакуированы. Глава региона Валерий Радаев выехал на место происшествия для контроля за ситуацией.
В "Транснефти" отметили, что сейчас они решают вопрос о размещении пострадавших.
Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк приостановлена, но на отгрузке черного золота на экспорт это не скажется. Ориентировочно вышло 900 куб.м нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Попадание нефти в протекающую рядом Волгу специалисты называют маловероятным из-за толстого слоя льда.-0-
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