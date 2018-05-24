Протекционистские настроения сдерживают рост мировой экономики - Силуанов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие протекционистских отношений сдерживает темпы роста мировой экономики. Об этом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
"Действительно, в целом мы видим, что мировая экономика растет достаточно устойчиво, успешно, под 4% темпы роста. С другой стороны, мы видим развитие различных протекционистских настроений, которые, безусловно, сдерживают темпы роста экономики. Если бы их не было, то экономика могла бы показать более высокие темпы", - сказал Антон Силуанов.
Ранее Всемирный банк сообщил, что темпы роста мировой экономики в 2018 году ускорятся до 3,1%, но потенциал дальнейшего роста вызывает обеспокоенность.-0-
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