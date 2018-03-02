Пучдемон отказался от поста главы Каталонии в пользу альтернативного кандидата

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон отказался от претензий на пост главы Каталонии, сообщает ТАСС.

Карлес Пучдемон опубликовал 1 марта на своей странице в Facebook сообщение, что парламентская группа "Вместе за Каталонию" предложит кандидатуру заключенного под стражу депутата Жорди Санчеса на пост лидера региона.

"Этим вечером я попросил председателя парламента (Роже Торрена) на временной основе не представлять мою кандидатуру для процедуры вступления в должность председателя Женералитета (правительства) Каталонии. Объявляю, что группа "Вместе за Каталонию" предложит депутата Жорди Санчеса в качестве кандидата на председательский пост", - написал экс-лидер автономии.

"В ближайшие дни я созову членов парламента на торжественное собрание, чтобы создать Совет Республики, который возьмет курс на реальную независимость", - добавил Карлес Пучдемон. Он также сообщил, что группа международных адвокатов уже подала жалобу на испанское правительство в Комитет по правам человека ООН.

Карлес Пучдемон бежал в Бельгию в октябре 2017 года. На территории Испании действует ордер на его арест, прокуратура обвиняет Пучдемона в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии. Мадрид уже заявлял, что выступает против возможности дистанционного вступления Пучдемона в должность каталонского лидера.

Жорди Санчес является каталонским депутатом и бывшим лидером организации Национальная каталонская ассамблея, которая ратует за выход Каталонии из состава Испании. Политик проходит по делу о возможном подстрекательстве к мятежу и был заключен под стражу в октябре 2017 года. Судья Пабло Льярена отказал в просьбе отпустить Санчеса из-за "риска преступного рецидива".-0-