Пучдемон озвучил план по созданию двойного правительства Каталонии

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон на встрече с представителями политических сил нового парламента автономии озвучил свой план по созданию двойного правительства: одного - в Барселоне, другого - за пределами Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету La Vanguardia.
Согласно информации издания, Карлес Пучдемон встретился в Брюсселе со сторонниками партии "Левые республиканцы Каталонии" и крайне левыми "Кандидатами за народное единство". Он предложил создать так называемый Совет республики, который бы сам Пучдемон и возглавил, а также провести 18 февраля в бельгийской столице процедуру его вступления в должность.
30 января должно было состояться заседание по кандидатуре Карлеса Пучдемона на пост лидера автономии. В последний момент председатель парламента региона Роже Торрен объявил об отсрочке дебатов в связи с тем, что Конституционный суд Испании выступил против того, чтобы Пучдемон занял данный пост дистанционно. КС Испании настаивает на том, чтобы политик лично явился в парламент региона.
Карлес Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября 2017 года. На территории Испании действует ордер на его арест, прокуратура обвиняет Пучдемона в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии.-0-
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