Путин и Эрдоган дали старт началу строительства АЭС "Аккую" в Турции

3 апреля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Президент России Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу строительства АЭС "Аккую" в Турции.
Президент России, выступая на церемонии закладки фундамента атомной электростанции, заявил, что АЭС "Аккую" будет безопасной и экологически чистой.
Владимир Путин отметил, что при строительстве в Турции атомной электростанции будут применяться лучшие современные технологии, аналогичные тем, что использует Россия. По его словам, при сооружении АЭС "будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования".
"Мы планируем ввести в строй первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2023 году", - сказал российский лидер.-0-
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