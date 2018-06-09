Путин и Порошенко провели телефонный разговор

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского комплекса мер, в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата".
Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. "Достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России", - добавили в пресс-службе.-0-
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