Путин и Порошенко провели телефонный разговор

Владимир Путин и Петр Порошенко. Фото из архива

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского комплекса мер, в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата".

Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. "Достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России", - добавили в пресс-службе.-0-