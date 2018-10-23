Путин и Трамп могут встретиться в Париже 11 ноября

23 октября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил организовать его встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября. Такую идею он озвучил на встрече с помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Конечно, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся, например в Париже", - сказал Владимир Путин. "Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах", - добавил президент РФ.

Джон Болтон заверил Владимира Путина, что Дональд Трамп будет рад встретиться с ним. "Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили", - сказал помощник американского лидера.

Джон Болтон согласился с тем, что диалог Москвы и Вашингтона будет полезен. "Несмотря на те различия, которые существуют между нами в соответствии с национальными интересами каждой страны, тем не менее очень полезно нам встречаться и находить точки соприкосновения, которые могут быть для нас полезны", - сказал он.

В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в Хельсинки 16 июля. Тогда лидеры провели первый и единственный в настоящее время полноценный раунд двусторонних переговоров, не привязанный к многосторонним международным саммитам.-0-