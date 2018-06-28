Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки - Кремль

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пройдет 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - указывается в сообщении пресс-службы.

Как ранее заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, выбранное место проведения саммита является очень удобным для обеих сторон. Он добавил, что, как ожидается, встреча продлится несколько часов - планируется протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет, а также совместная пресс-конференция. Юрий Ушаков предположил, что Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам саммита могут принять совместное заявление, "которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене, и в плане обеспечения международной стабильности и безопасности".-0-