Путин констатировал подрыв ключевых правил мировой экономики посредством санкций

25 мая, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал подрыв ключевых правил сотрудничества в мировой экономике, вытеснение односторонними ограничениями честной конкуренции с мировых рынков.

"Сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а фактический подрыв основ системы многостороннего сотрудничества, которая выстраивалась десятилетиями. Вместо естественной необходимой эволюции она ломается, причем достаточно грубо. Правилом становится нарушение правил. Открытость рынков и честная конкуренция постепенно вытесняются разного рода изъятиями и ограничениями, санкциями", - сказал российский лидер на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент России указал, что ограничительные меры в отношении отдельных стран стали официальным инструментом торговой политики многих стран, и некоторые государства вынуждены не только приспосабливаться, но и реагировать на такие шаги, применяя зеркальные меры. Он также обратил внимание на тот факт, что еще недавно крупные саммиты заканчивались совместным заявлением лидеров об отказе от новых протекционистских барьеров, а сегодня не получается договориться даже о таких символических шагах. Кроме того, Владимир Путин отметил снижение темпов заключений соглашений о свободной торговле.

"Если прежде в ходу были классические формы протекционизма, что, конечно, тоже вызывало сожаление, такие как дополнительные импортные пошлины, технические требования или скрытые субсидии, то сегодня речь идет о новом издании протекционизма - об использовании, очевидно, надуманных предлогов о ссылках якобы на интересы национальной безопасности для подавления конкурентов или вымогательство уступок", - сказал Владимир Путин. По его словам, спираль санкций и ограничений на сегодня только закручивается.-0-