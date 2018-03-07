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Путин назвал признаком слабости включение в санкционные списки "всех чохом"

В мире 07.03.2018 | 12:15
Владимир Путин. Фото ТАСС
Владимир Путин. Фото ТАСС

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Включение в санкционные списки "всех чохом" - признак слабости, а не силы. Как сообщает ТАСС, такое мнение высказал президент России Владимир Путин в фильме "Миропорядок 2018".

"Что произошло? Взяли чохом всех включили в какой-то список, всех назвали врагами. Это признак слабости, а не силы, когда всех пытаются одной хлопушкой достать. Так не бывает, это проявление некомпетентности", - сказал Владимир Путин.

Антироссийские санкции имеют своей целью сдерживание России. Это нечестная конкуренция, но такие методы применялись и раньше, считает российский лидер. "Санкции - очень старый, если не сказать древний инструмент, который применяется многими, в том числе американскими партнерами", - заявил глава российского государства. "Всегда так было - как только Россия становилась сильным, мощным государством, начиналась паника у наших партнеров, всегда начинались попытки сдерживать Россию", - сказал Владимир Путин. "Просто это способ конкурентной борьбы - нелегитимный, нечестный, но это так", - сказал он, добавив, что это "попытка сдержать рост обороноспособности нашей страны".

При этом глава российского государства не согласился с мнением о том, что, возможно, России лучше апеллировать к Европе, чем к США. "А что они могут сделать? Они очень зависимы внутри Евросоюза. Они самостоятельно ничего не могут сделать", - пояснил президент РФ. "Когда там внутри происходят политические сложные процессы, они становятся очень зависимы от этих процессов, они становятся малопредсказуемыми", - отметил он.

Владимир Путин уверен, что страны, ведущие антироссийскую политику, пострадают от своих действий. "Те, кто капают куда-то яд, сами и проглотят его в конце концов, сами этим ядом отравятся", - сказал он. По мнению президента РФ, "нужно занимать всегда принципиальную, честную и открытую позицию". "И с людьми в жизни так, и на международной арене", - считает он.

Президент России надеется, что в мире никогда больше не будет применено ядерное оружие, теоретические планы его применения РФ носят лишь характер ответно-встречного удара. Он пояснил: "Это значит, что решение о применении ядерного оружия может быть принято только в том случае, если наша система предупреждения о ракетном нападении зафиксировала не только старт ракеты, но и дала точный прогноз траектории полета и времени падения головных частей на территорию Российской Федерации". "Если кем-то принимается решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить", - подчеркнул российский лидер. Он признал: "Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира это будет глобальная катастрофа". "Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?" - сказал российский президент.

По его словам, принятие ответственных решений - неизбежная часть работы на высшем государственном посту. Говоря о возможности принятия одного из таких решений - использовании так называемой ядерной кнопки, Владимир Путин в первую очередь напомнил: "Ядерная бомба появилась впервые не у нас, а в Соединенных Штатах - это первое. Второе: мы никогда не применяли ядерное оружие. Соединенные Штаты применяли против Японии". "Где гарантия, что это не повторится?" - сказал он.

Глава государства привел третий аргумент: "Не только мы являемся ядерной державой. Ядерные державы - Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика, Франция, Великобритания, Россия - пять основных стран, но есть еще непризнанные международным сообществом ядерные державы - это Индия, Пакистан, Израиль, поэтому здесь мы не одиноки". "Если у этих стран есть ядерное оружие, почему Россия его не должна иметь?" - задал он риторический вопрос.

Президент РФ Владимир Путин также сказал, что не разочаровался в американском лидере Дональде Трампе, он разочарован в самой непредсказуемой системе построения отношений между РФ и США. "Нет, у меня разочарования никакого нет и более того, чисто в человеческом плане он произвел на меня очень хорошее впечатление, - сказал российский президент. - У меня разочарование совсем не в партнере, все больше в самой системе. Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует явно неэффективность и сама себя поедает. А взаимодействовать с такой системой достаточно сложно, потому что она непредсказуема".-0-

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Теги
Путин, Россия, санкции
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