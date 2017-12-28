28 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв в Санкт-Петербурге.

При взрыве в супермаркете в Санкт-Петербурге, который прогремел вечером 27 декабря, пострадали 13 человек. Восемь из них остаются в больницах. Детей среди пострадавших нет.

Подозреваемый пришел в магазин "Перекресток" под видом покупателя и оставил рюкзак в камере хранения примерно за полчаса до того, как самодельное взрывное устройство сработало. К супермаркету злоумышленник приехал на маршрутке. Он нес на плече ощутимый по весу бежевый рюкзак.-0-

Подозреваемый в совершении взрыва в петербургском супермаркете попал на видео Молодой человек пришел под видом покупателя и оставил рюкзак в камере хранения примерно за полчаса до того, как устройство сработало.