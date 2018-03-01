Путин объявил об обладании Россией гиперзвуковым оружием

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия обладает гиперзвуковым оружием. Об этом он заявил, выступая с посланием Федеральному собранию РФ, сообщает ТАСС.

Владимир Путин отметил, что все страны с высоким уровнем научного потенциала активно разрабатывают гиперзвуковое оружие. "У России такое оружие есть. Уже есть", - заявил глава российского государства.

Президент России также сообщил о начале испытаний перспективного ракетного комплекса "Сармат". "Мы приступили к разработке нового поколения ракет, в частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его "Сармат", - заявил российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что Россия разрабатывает небаллистические виды стратегического оружия, против которого системы противоракетной обороны (ПРО) бессмысленны. "Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", - сказал глава российского государства.

Россия предоставит партнерам на Западе информацию по новым видам вооружений, которые производятся в рамках действующих международных договоров. "Обо всем, что было сказано сегодня, мы так или иначе должны были проинформировать наших партнеров в соответствии с принятыми на себя ранее международными обязательствами, - сказал он. - В нужное время и в нужном объеме специалисты МИД и Минобороны еще не раз обсудят с ними эти вопросы, если, конечно, наши партнеры этого захотят".

Владимир Путин отметил, что Россия создает новейшие системы в ответ на выход США из Договора по противоракетной обороне. "Речь пойдет о новейших системах российского стратегического оружия, создаваемых нами в ответ на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне и практического развертывания этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ", - сказал российский президент.

Он напомнил, что в 2000 году США поставили вопрос о выходе из Договора по противоракетной обороне. "Россия была категорически против. Мы исходили из того, что советско-американский договор по ПРО от 1972 года являлся краеугольным камнем системы международной безопасности. Согласно этому договору, каждая из стран имела право развернуть на своей территории только один район, защищавший ее от ракетного нападения", - подчеркнул Владимир Путин. "Все наши предложения были отклонены. Мы заявили тогда, что будем вынуждены для обеспечения своей собственной безопасности совершенствовать современный ударный комплекс", - добавил президент РФ.

Он также сообщил, что по периметру границ РФ создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). "После развала СССР появились огромные дырки. Все восстановлено", - сказал Владимир Путин.

По его словам, сирийская операция показала возросшие возможности Вооруженных Сил РФ. "В последние годы проведена огромная работа по укреплению армии и флота. Оснащенность Вооруженных Сил РФ современным оружием возросла в 3,7 раза", - подчеркнул Владимир Путин.-0-