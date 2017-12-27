Путин подал в ЦИК документы для выдвижения на выборы президента в 2018 году

27 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Центризбирком России начал процедуру приема у президента России Владимира Путина документов, необходимых для выдвижения на выборы главы государства в 2018 году.
Пакет документов у Владимира Путина приняли сотрудники рабочей группы ЦИК по приему документов во главе с членом комиссии Александром Клюкиным.
Нынешний глава российского государства намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.
Накануне собрание избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения Владимира Путина на выборах главы государства.-0-
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