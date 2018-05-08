Путин подписал указ о назначении Медведева председателем правительства России

8 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Документ подписан менее чем через час после того, как Госдума дала главе государства свое согласие на назначение Медведева руководителем Кабинета министров. На пленарном заседании кандидатуру Медведева представлял лично Путин.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4056 BYN
|2.4 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.0203 BYN
|2.02 BYN
|2.0215 BYN
|RUB
|3.2082 BYN
|3.19 BYN
|3.205 BYN