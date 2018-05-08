Путин подписал указ о назначении Медведева председателем правительства России

8 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Документ подписан менее чем через час после того, как Госдума дала главе государства свое согласие на назначение Медведева руководителем Кабинета министров. На пленарном заседании кандидатуру Медведева представлял лично Путин.-0-