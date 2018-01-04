4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Соответствующий документ опубликован сегодня на портале правовых актов, сообщает ТАСС.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании "Когалымавиа". В катастрофе, признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.-0-