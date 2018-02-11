Путин поручил создать комиссию по расследованию авиакатастрофы в Подмосковье

11 февраля, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье самолета Ан-148. Глава государства также выразил соболезнование в связи с гибелью людей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье, - сообщил пресс-секретарь. - Путин дал поручения и соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ".

"Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе", - сказал Песков.

Пассажирский самолет Ан-148 пропал с радаров сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово и упал в Раменском районе Подмосковья. Он выполнял рейс по маршруту Домодедово - Орск. В МЧС открыта горячая линия, информацию можно получить по телефону 8-800-775-17-17. На борту самолета находился 71 человек.-0-