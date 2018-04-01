Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева

1 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Он также назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона вице-губернатора Сергея Цивилева. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября текущего года. Об этом заявил ТАСС член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко. "В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года", - сказал он.-0-
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