Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева

1 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Губернатор Кемеровской области обратился к Путину с заявлением об отставке Тулеев заявил, что считает свое решение единственно верным после трагедии в Кемерове. "Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он.

Он также назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона вице-губернатора Сергея Цивилева. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября текущего года. Об этом заявил ТАСС член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко. "В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года", - сказал он.-0-