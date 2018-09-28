Путин призвал коллег по СНГ расширить взаимные расчеты стран в национальных валютах

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Душанбе отметил рост товарооборота внутри Содружества, несмотря на негативную внешнюю конъюнктуру, а также призвал расширить объем взаимных расчетов в национальных валютах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Выступление главы российского государства на встрече лидеров в узком составе прошло за закрытыми дверями. Как отметил Песков, президент РФ в своей речи подчеркнул значимость СНГ и взаимодействия в рамках Содружества на политическом, социально-экономическом и гуманитарном треках, а также в правоохранительной сфере. "Путин говорил о том, что нелегкая глобальная экономическая конъюнктура не стала препятствием для того, чтобы в январе-июне 2018 года товарооборот внутри Содружества увеличился почти 15%. Сейчас он составляет почти $85 млрд, несмотря на ряд негативных внешних факторов", - отметил Дмитрий Песков.

Российский лидер призвал максимально раскрыть потенциал договора о зоне свободной торговли в СНГ, а также говорил о необходимости расширения практики взаимных расчетов в нацвалютах, координации действий на внешнеполитической арене, в ООН.-0-