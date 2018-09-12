Путин призвал сохранить дух экономической свободы без санкций и политической предвзятости

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) выступил против протекционизма, санкций и политической предвзятости в мировой торговле, сообщает ТАСС.

"Мир, глобальная экономика сегодня все чаще сталкиваются с новыми формами протекционизма, с разного рода барьерами, которые резко обострились в последнее время и растут непомерно. Базовые принципы торговли, конкуренции, экономическая взаимовыгодность девальвируются и, к сожалению, разрушаются, становятся заложниками идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов", - заявил российский лидер.

"Видим в этом серьезный вызов для всей глобальной экономики, особенно для динамичного развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), для его лидерства", - подчеркнул Владимир Путин. Он убежден: "Чтобы регион мог и дальше добиваться высоких темпов роста, оставаться ключевым участником мировой экономики и торговли, он должен сохранить дух экономической свободы, быть пространством деловой инициативы, без санкций, запретов, политической предвзятости".

Президент России отметил: "Приглашая зарубежных партнеров к совместным проектам на Дальнем Востоке, РФ действует на основе прагматизма, рационального смысла, взаимной выгоды, хочет, чтобы росла честная конкуренция инвесторов за возможность реализовать свои проекты на Дальнем Востоке России, чтобы побеждали лучшие деловые предложения, которые принесут высокую прибыль, что является главной целью любого бизнеса".

IV Восточный экономический форум проходит на острове Русский 11-13 сентября. Тема нынешней встречи - "Дальний Восток: расширяя границы возможностей". Как ожидается, ВЭФ в этом году станет самым масштабным с момента проведения, приняв свыше 5 тыс. гостей из более чем 60 государств. 12 сентября открылось центральное событие форума - пленарное заседание с участием лидеров России, Китая, Японии, Республики Корея и Монголии.-0-