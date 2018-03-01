Путин призвал в кратчайшие сроки создать законодательную базу для разработки и применения передовых технологий

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки создать законодательную базу и снять все барьеры для разработки и применения робототехники, искусственного интеллекта и других передовых технологий. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию РФ, сообщает ТАСС.

"В кратчайшие сроки нам необходимо создать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных. Причем такая нормативная база должна постоянно обновляться", - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также заявил, что Россия должна стать одним из мировых центров обработки и хранения больших массивов информационных данных. "С помощью передовых коммуникаций мы откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира. И это не только современные сервисы онлайн-образования или телемедицины, что само по себе крайне важно", - сказал президент РФ.

Он отметил, что люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волонтерские команды, проектные группы, компании. По мнению Владимира Путина, для такой огромной по территории страны, как Россия, объединение талантов, компетенций, идей - это колоссальный прорывной ресурс.

Президент России обозначил ведущую роль Российской академии наук и академических институтов в технологическом развитии страны. Он также предложил облегчить процедуру предоставления гражданства РФ для привлечения талантливых ученых из-за рубежа.

Глава российского государства добавил, что технологическое отставание ведет к угрозам безопасности и риску потери суверенитета.-0-