Путин призвал в кратчайшие сроки создать законодательную базу для разработки и применения передовых технологий

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки создать законодательную базу и снять все барьеры для разработки и применения робототехники, искусственного интеллекта и других передовых технологий. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию РФ, сообщает ТАСС.
"В кратчайшие сроки нам необходимо создать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных. Причем такая нормативная база должна постоянно обновляться", - подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин также заявил, что Россия должна стать одним из мировых центров обработки и хранения больших массивов информационных данных. "С помощью передовых коммуникаций мы откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира. И это не только современные сервисы онлайн-образования или телемедицины, что само по себе крайне важно", - сказал президент РФ.
Он отметил, что люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волонтерские команды, проектные группы, компании. По мнению Владимира Путина, для такой огромной по территории страны, как Россия, объединение талантов, компетенций, идей - это колоссальный прорывной ресурс.
Президент России обозначил ведущую роль Российской академии наук и академических институтов в технологическом развитии страны. Он также предложил облегчить процедуру предоставления гражданства РФ для привлечения талантливых ученых из-за рубежа.
Глава российского государства добавил, что технологическое отставание ведет к угрозам безопасности и риску потери суверенитета.-0-
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