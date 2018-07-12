Путин продлил действие контрсанкций на 2019 год

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин продлил действие ответных мер на введенные рядом стран антироссийские санкции на 2019 год. Как сообщает ТАСС, соответствующий указ главы российского государства опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Правительству России поручено обеспечить выполнение указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия специальных экономических мер.

В марте 2014 года ЕС и ряд стран (включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию) начали вводить санкции в отношении России. 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС, которые регулярно продлеваются. 4 июня 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". Согласно закону правительство РФ по решению главы государства сможет вводить ответные меры. При этом они не должны затрагивать жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся ни в России, ни в других странах. Президент также может принять решения о контрсанкциях на основании предложений Совбеза РФ.-0-